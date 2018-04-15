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Шифрин об антисанкциях РФ: Мысль о том, что судьба "виагры" будет решаться в парламенте не вполне благополучной страны, озадачивает
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15.04.2018 00:43
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Российский актер и юморист Ефим Шифрин отметил, что видит чудеса,
которые не может принять за реальность даже со своим актерским
воображением. Шифрин: Ощущение ирреальности происходящего несколько
перевешивает Фото: Нахим Шифрин / Facebook "Мысль о том, что судьба
"виагры" будет решаться в понедельник в парламенте огромной, еще не
вполне благополучной страны, озадачивает. Не столько насущностью
препарата, который я пока не видел в глаза и даже не испытывал
нужды пробовать, а именно отчетливым видением порога, за которым
начинаются чудеса, которые я даже со своим актерским воображением
не смогу принять за реальные", – написал он.Актер предположил,
что устал."Ощущение ирреальности происходящего несколько
перевешивает привычное представление о том, что все, что вокруг
меня, существует реально и проверяется напряжением зоркости,
касанием рук или обыкновенным принюхиванием", – заявил
Шифрин.По его словам, "Алису в стране Чудес" он не сыграет "даже у
Кончаловского".
https://www.facebook.com/nakhim.shifrin/posts/10216467081168420
"Виагра" – лекарственное средство для улучшения потенции,
производится в США.6 апреля Вашингтон объявил о санкциях
против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных
чиновников, а также ряда компаний.13 апреля стало известно, что
Госдума РФ подготовила законопроект об ответных санкциях.
Документ, в числе прочего, предусматривает запрет на ввоз в
Россию из США и "иных иностранных государств" лекарств.
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