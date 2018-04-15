Российский актер и юморист Ефим Шифрин отметил, что видит чудеса, которые не может принять за реальность даже со своим актерским воображением. Шифрин: Ощущение ирреальности происходящего несколько перевешивает Фото: Нахим Шифрин / Facebook "Мысль о том, что судьба "виагры" будет решаться в понедельник в парламенте огромной, еще не вполне благополучной страны, озадачивает. Не столько насущностью препарата, который я пока не видел в глаза и даже не испытывал нужды пробовать, а именно отчетливым видением порога, за которым начинаются чудеса, которые я даже со своим актерским воображением не смогу принять за реальные", – написал он.Актер предположил, что устал."Ощущение ирреальности происходящего несколько перевешивает привычное представление о том, что все, что вокруг меня, существует реально и проверяется напряжением зоркости, касанием рук или обыкновенным принюхиванием", – заявил Шифрин.По его словам, "Алису в стране Чудес" он не сыграет "даже у Кончаловского". https://www.facebook.com/nakhim.shifrin/posts/10216467081168420 "Виагра" – лекарственное средство для улучшения потенции, производится в США.6 апреля Вашингтон объявил о санкциях против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний.13 апреля стало известно, что Госдума РФ подготовила законопроект об ответных санкциях. Документ, в числе прочего, предусматривает запрет на ввоз в Россию из США и "иных иностранных государств" лекарств. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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