Таким образом мужчина решил "унять эмоции"

Днем 14 апреля на спецлинию "102" поступило анонимное сообщение о том, что Соборная площадь в Одессе заминирована. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции, кинологи с собаками и работники взрывотехнической управления ГУНП.

"Оперативники Портофранковского отделения полиции Приморского ОП в ходе проведения первоочередных оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали 41-летнего одессита, который предоставил ложное сообщение о заминировании Соборной площади. После конфликта с женой мужчина употреблял алкогольные напитки. Хмельком решил сообщить о заминировании, чтобы таким способ "унять эмоции", - рассказали в Приморском отделе полиции.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый список досудебных расследований по ст. 259 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Киеве мужчину приговорили к трем годам лишения свободы за ложные сообщения о минировании метро.