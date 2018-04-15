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Пьяный одессит "заминировал" Соборную площадь после ссоры с женой
15.04.2018 00:45
Пьяный одессит "заминировал" Соборную площадь после ссоры с женой
Таким образом мужчина решил "унять эмоции"
Одесская милиция задержала 41-летнего жителя города, который сообщил о ложном заминировании Соборной площади.
Пьяный одессит "заминировал" Соборную площадь после ссоры с женой Фото: wikipedia.org
Днем 14 апреля на спецлинию "102" поступило анонимное сообщение о том, что Соборная площадь в Одессе заминирована. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции, кинологи с собаками и работники взрывотехнической управления ГУНП.
 
"Оперативники Портофранковского отделения полиции Приморского ОП в ходе проведения первоочередных оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали 41-летнего одессита, который предоставил ложное сообщение о заминировании Соборной площади. После конфликта с женой мужчина употреблял алкогольные напитки. Хмельком решил сообщить о заминировании, чтобы таким способ "унять эмоции", - рассказали в Приморском отделе полиции.
 
Решается вопрос о внесении сведений в Единый список досудебных расследований по ст. 259 Уголовного кодекса Украины.
 
Напомним, в Киеве мужчину приговорили к трем годам лишения свободы за ложные сообщения о минировании метро.
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