США намерены ввести новые санкции против России в связи с ситуацией в Сирии. Такая формулировка содержится в материалах для прессы, которые в субботу вечером подготовила пресс-служба Белого дома. Об этом сообщает со ссылкой на Twitter-аккаунт эксперта Atlantic Council, экс-советника OFAC (санкционного бюро Минфина США) Брайана О'Тула.

В документе, который подготовили в Белом доме для журналистов по случаю субботнего брифинга, содержится фраза “Мы намерены ввести конкретные дополнительные санкции против России в качестве ответа на продолжающуюся поддержку Москвой режима Башара Асада”.

О том, что подобная фраза присутствовала в материалах для брифинга, сообщила и британская газета Daily Mail, которая получила его от своего источника. Издание указывает, что санкции объясняются тем, что поддержка Москвы “позволила режиму Асада совершать преступления против сирийского народа”.

При этом в Daily Mail указали, что ни Белый дом, ни Министерство финансов США не прокомментировали оперативно эту информацию.

Как сообщал Макрон заявил Эрдогану о важности сближения позиций Парижа и Анкары в отношении Сирии.

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