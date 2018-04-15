|Россия вряд готовит новое наступление на Донбассе в ближайшее время, - Уолкер
|15.04.2018 00:53
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Дипломат хотя и видит постоянное российское финансирование и военную поддержку боевиков в зоне АТО, но не считает, что Кремль готовит новое наступление в ближайшее времяСоединенные Штаты Америки не считают, что ситуация в Сирии может откликнуться на Донбассе.
Фото: delfi.lt
Об этом заявил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает ТСН.
По его словам, хотя отношения Вашингтона и Москвы пока очень тяжелые, дела на Ближнем Востоке и в Украине - это разные вещи. Волкер не считает, что Кремль готовит новое наступление на Донбассе в ближайшее время.
"Русские уже 4 года поддерживают конфликт на востоке Украины - танками, минометами, пехотой, радиоэлектронной оружием - всем, что можно себе представить. Поэтому этот вопрос постоянной ротации техники и людей. Я не думаю, что сейчас движения на российско-украинской границе заметно отличаются от тех, что мы видели последние 3,5 года", - сказал он.
Напомним, в ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли удары в Сирии военному объекту близко города Хомс в ответ на информацию о применении президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.
Совет Безопасности ООН отклонил российский проект резолюции, осуждающей ракетный удар по Сирии и требует прекратить агрессию в отношении арабской страны.
Представитель Сирии в ООН Башар Джаафари заявил, что те страны, которые голосовали против резолюции РФ по Сирии, отныне не являются союзниками сирийских властей.
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