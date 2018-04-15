|Чрезвычайное положение в Египте продлили еще на три месяца
|15.04.2018 01:01
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В стране будет действовать комендантский часВласти Египта продолжила режим чрезвычайного положения в стране еще на три месяца.
Фото: reuters.com
Такой приказ издал президент Абдель Фаттах аль-Сиси в субботу, 14 апреля, сообщает Reuters.
Чрезвычайное положение в Египте предусматривает введение комендантского часа.
Как сообщили власти страны, продолжение чрезвычайного положения должен предоставить возможность силам безопасности "принять меры, необходимые для противодействия угрозам и финансированию терроризма, и позаботиться о безопасности во всех частях страны".
Напомним, чрезвычайное положение в стране президент Египта объявил в апреле 2017 после двух взрывов в храмах, в результате которых погибли 45 человек.
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