В стране будет действовать комендантский час

Такой приказ издал президент Абдель Фаттах аль-Сиси в субботу, 14 апреля, сообщает Reuters.

Чрезвычайное положение в Египте предусматривает введение комендантского часа.

Как сообщили власти страны, продолжение чрезвычайного положения должен предоставить возможность силам безопасности "принять меры, необходимые для противодействия угрозам и финансированию терроризма, и позаботиться о безопасности во всех частях страны".

Напомним, чрезвычайное положение в стране президент Египта объявил в апреле 2017 после двух взрывов в храмах, в результате которых погибли 45 человек.