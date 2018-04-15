На послематчевой пресс-конференций главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека признал, что "киевляне" в этом матче были сильнее.

"Прежде только, я хочу поздравить . Должен признать, что сегодня они выглядели лучше. Киевляне лучше начали игру, в первые 35 минут у нас почти не получалось играть. всегда хорошо играло в защите. Мы не были на своем уровне, я должен это признать. Мы не отдали сегодня все ради победы. сегодня было лучше , они провели хорошую игру, должен признать их заслугу ", - рассказал учитель в эфире телеканала" Футбол1 "

воспитатель "Донецка" взял на себя вину за поражение и похвалил арбитров,передает со ссылкой на .

"Никаких отговорок сейчас быть не должно. Мы не пропускали ни одного гола, команда хорошо себя показывала. С этим составом не нужно искать никаких оправданий. Сегодня может обвинять только себя. Я ничего не скрываю - мы проиграли, потому что сами виноваты. изъятие Тайсона? Он уже признал, что это была не совсем правильное поведение. Я хочу поздравить арбитров. Их работа нелегкая, однако сегодня они провели матч на высоком уровне ", - рассказал руководитель.

Главный тренер "" Александр Хацкевич остался доволен игрой подопечных.

"Для нас сегодняшний вечер действительно хорош в плане результата и самой игры. В сегодняшней игре нам на первое место вышел результат. Гармаш? Игра и поведение Дениса меня полностью устроили. Что касается , то эта позиция для Вовы не нова. Просто он на этой позиции давно не играл, следовательно был определенный риск. Но мы прекрасно знаем его высокие креативные качества, он смело берет игру на себя. Как показал матч и его результат, в котором он забил решающий гол, его появление на поле в этой позиции себя оправдала ", сказал учитель.

Киевляне в центральном матче тура переиграли "горняков" со счетом 1:0. Единственный гол в матче на счету 20-летнего .

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