|Украинец на велосипеде проехал из Украины в Марокко, чтобы увидеть внуков
|28.10.2019 22:11
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На велосипеде – в Африку. 73-летний житель Ирпеня Николай Цяпкало на своем двухколесном проехался из Украины в Марокко – чтобы увидеться с дочерью и внуками, которые живут в городе Марракеш. Всего преодолел 3 тыс. 400 километров.
И не только благодаря таланту медика его знает весь район, говорят коллеги. Николай еще и местная звезда велоспорта. В свои 73 он упорно крутит педали по всему миру. Два года назад отправился на велосипеде в Париж, где живет внук. Этим летом снова собрался в путешествие – потому что соскучился по дочери, которая живет в Африке. Маршрут проложил из родного Ирпеня в африканский город Марракеш. Как все было, рассказывает на даче, где отдыхает после долгого путешествия его железный конь.
Выносливый, неприхотливый, тихий в ходу и хорошо гарцует. Велосипед для путешествий Николай Ефимович собирал на заказ – у ирпенских мастеров. Тем, что получил, говорит, очень доволен.
"Я уже 40 лет утром ем овсянку, и эту овсянку я себе взял, отсчитал, сколько мне надо взять, и взял на всю дорогу", – рассказывает он.
В конце последний отрезок пути в Марокко путешественник преодолел на пароме – из Барселоны. В Марракеше, говорит, его встретили, как короля.
Доехал, но останавливаться на этом не собирается, признается Николай. В дальние страны, по крайней мере в ближайшее время, не собирается, а вот покрутить педали по Украине хотел давно – рассказал в новостях "Сегодня" на телеканале "Украина".