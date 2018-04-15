Беспилотные летальные аппараты украинского производства “Spectator-M” начали патрулировать админграницу между аннексированным РФ Крымом и материковой Украиной. Об этом сообщает со ссылкой на Facebook-страницу Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы Украины.

“Недавно на вооружение Херсонского пограничного отряда поступили беспилотные авиационные комплексы „Spectator-M“ отечественного производства. Теперь пограничники имеют возможность осуществлять контроль за соблюдением правил пограничного режима не только с земли, но и с воздуха”, — указано в сообщении.

Отмечается, что беспилотники оснащены современными камерами, которые позволяют отслеживать участок до 50 километров на высоте до 2 тысяч метров.

“Сейчас комплексы „Spectator-M“ используются на морском участке ответственности пограничного отряда и на сухопутном участке на админгранице с Крымом”, — добавили в ведомстве.

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