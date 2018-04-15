Министерство отслеживает все подрядные организации, которые работают на этом объекте

"Мы отслеживаем все подрядные организации, которые работают на этом объекте и включаем их в список санкций. Информируем также и другие государства, союзников Украины о включении компаний в черный список. Что касается самой техники, здесь вопрос другой. Если это были прямые контакты , мы реагируем. А если были закупки из третьих-четвертых рук, реагировать сложнее, поскольку это не был прямой контакт с производителем", - сказал министр в комментарии проекта "Крим.Реалии ТВ".

Министр транспорта России Максим Соколов ранее сообщал, что движение грузовиков по строящемуся Керченcькому моста между аннексирована Крымом и Россией планируется открыть осенью 2018 года. Строители Керченского моста приступили к нанесению разметки на дорожное полотно 13 апреля.

Напомним, Владимир Емельян заявил, что через Керченский мост Украина теряет десятки миллионов гривен.