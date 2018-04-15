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Мининфраструктуры готовит санкции против компаний-строителей Керченского моста
15.04.2018 01:09
Мининфраструктуры готовит санкции против компаний-строителей Керченского моста
Министерство отслеживает все подрядные организации, которые работают на этом объекте
Министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян заявил, что Украина отслеживает все компании, которые работают на объектах строительства Керченского моста в аннексирована Россией Крыма и вносит в список санкций.
Мининфраструктуры готовит санкции против компаний-строителей Керченского моста Фото: radiosvoboda.org
"Мы отслеживаем все подрядные организации, которые работают на этом объекте и включаем их в список санкций. Информируем также и другие государства, союзников Украины о включении компаний в черный список. Что касается самой техники, здесь вопрос другой. Если это были прямые контакты , мы реагируем. А если были закупки из третьих-четвертых рук, реагировать сложнее, поскольку это не был прямой контакт с производителем", - сказал министр в комментарии проекта "Крим.Реалии ТВ".
 
Министр транспорта России Максим Соколов ранее сообщал, что движение грузовиков по строящемуся Керченcькому моста между аннексирована Крымом и Россией планируется открыть осенью 2018 года. Строители Керченского моста приступили к нанесению разметки на дорожное полотно 13 апреля.
 
Напомним, Владимир Емельян заявил, что через Керченский мост Украина теряет десятки миллионов гривен.
  • Из-за Керченского моста Украина теряет десятки миллионов гривен, - Омелян

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