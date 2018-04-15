По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, отказ поделиться данными о химатаке в Сирии президент Франции Эммануэль Макрон объяснил президенту РФ Владимиру Путину тем, что это "не их секрет". Лавров рассказал подробности телефонного разговора двух президентов Фото: mid.ru "Макрон, публично заявивший о неопровержимых фактах, подтверждающих применение химического оружия в городе Дума, как они называют, режимом Башара Асада, провел позавчера телефонный разговор с президентом Российской Федерации Путиным, в ходе которого президент России сослался на публичное утверждение французского лидера о наличии таких фактов и попросил поделиться ими", – сказал министр.По его словам, в ответ было заявлено, что это секрет."Мы не можем предоставить эти данные, потому что это не их секрет. Но он был все-таки использован именно теми людьми, которые не хотят делиться источником для того, чтобы нанести удары", – отметил Лавров.В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом на применение химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70 до 100 человек.Западные страны обвиняют в инциденте вооруженные силы Асада. Лавров утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе доказательств химической атаки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что президент это макрон апреля Теги: мир