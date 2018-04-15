|
Макрон отказал Путину в предоставлении доказательств применения химоружия в Сирии – Лавров
|
15.04.2018 01:15
|
По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, отказ
поделиться данными о химатаке в Сирии президент Франции Эммануэль
Макрон объяснил президенту РФ Владимиру Путину тем, что это "не их
секрет". Лавров рассказал подробности телефонного разговора двух
президентов Фото: mid.ru "Макрон, публично заявивший о
неопровержимых фактах, подтверждающих применение химического оружия
в городе Дума, как они называют, режимом Башара Асада, провел
позавчера телефонный разговор с президентом Российской Федерации
Путиным, в ходе которого президент России сослался на публичное
утверждение французского лидера о наличии таких фактов и попросил
поделиться ими", – сказал министр.По его словам, в ответ было
заявлено, что это секрет."Мы не можем предоставить эти данные,
потому что это не их секрет. Но он был все-таки использован именно
теми людьми, которые не хотят делиться источником для того, чтобы
нанести удары", – отметил Лавров.В ночь на 14 апреля США,
Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в
Сирии. Спецоперация стала ответом на применение
химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7
апреля погибло от 70 до 100 человек.Западные страны обвиняют в
инциденте вооруженные силы Асада. Лавров утверждал, что
российские специалисты не обнаружили в Думе доказательств
химической атаки.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира