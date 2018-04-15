"За" российский документ проголосовали (кроме России) только Боливия и Китай

Джаафари назвал решение Совбеза ООН "позорным", сообщает "Общественное радио".

Ранее Россия распространила проект резолюции, в котором осуждает действия США, Великобритании и Франции против Сирии и требует "немедленно прекратить агрессию в отношении Сирии, а также воздержаться от дальнейшего использования силы в нарушение Устава ООН и международного права".

Совет Безопасности ООН отклонил российский проект резолюции. "За" российский документ проголосовали (кроме России) Боливия и Китай. Казахстан, Перу, Экваториальная Гвинея и Эфиопия решили воздержаться. Остальные восемь членов СБ, в частности Франция, США и Великобритания высказались "против".