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Голосование против российского проекта резолюции "позорное", - постпред Сирии в ООН
15.04.2018 01:17
Голосование против российского проекта резолюции "позорное", - постпред Сирии в ООН
"За" российский документ проголосовали (кроме России) только Боливия и Китай
Представитель Сирии в ООН Башар Джаафари заявил, что те страны, которые голосовали против резолюции РФ по Сирии, отныне не являются союзниками сирийских властей.
Голосование против российского проекта резолюции "позорное", - постпред Сирии в ООН Фото: hromadskeradio.org
Джаафари назвал решение Совбеза ООН "позорным", сообщает "Общественное радио".
 
Ранее Россия распространила проект резолюции, в котором осуждает действия США, Великобритании и Франции против Сирии и требует "немедленно прекратить агрессию в отношении Сирии, а также воздержаться от дальнейшего использования силы в нарушение Устава ООН и международного права".
 
Совет Безопасности ООН отклонил российский проект резолюции. "За" российский документ проголосовали (кроме России) Боливия и Китай. Казахстан, Перу, Экваториальная Гвинея и Эфиопия решили воздержаться. Остальные восемь членов СБ, в частности Франция, США и Великобритания высказались "против".
 
Напомним, в ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания вместе начали военные удары в Сирии в ответ на информацию о применении президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.
 
В результате авиаударов у Хомса (Сирия) трое гражданских лиц получили ранения. По данным Минобороны Великобритании, при ударе также были применены 4 боевых реактивных самолета Tornado. Франция заявила, что использовала ракеты, выпущенные с истребителя Rafale.
 
С поддержкой действий США и союзников уже выступили в НАТО, ЕС, Чехия, Турция, а также Украина.
 
В то же время Дамаск назвал удары грубым нарушением международного права. С решительным осуждением выступила также Беларусь. В свою очередь Россия заявила, что созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН.
 
Президент США Дональд Трамп назвал удара по Сирии "выполненной миссией".

 

  • Сирия перехватила более 70 ракет США и союзников, - Генштаб России
  • В результате авиаударов в Сирии ранения получили трое гражданских
  • ЕС и НАТО поддержали удары США и союзников по Сирии
  • Украина солидарна с США, Францией и Британией по Сирии, - МИД
  • Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН
  • задача выполнена, - Трамп об ударе по Сирии
  • Совбез ООН отклонил российскую резолюцию по Сирии

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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