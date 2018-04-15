|Голосование против российского проекта резолюции "позорное", - постпред Сирии в ООН
|15.04.2018 01:17
|
"За" российский документ проголосовали (кроме России) только Боливия и КитайПредставитель Сирии в ООН Башар Джаафари заявил, что те страны, которые голосовали против резолюции РФ по Сирии, отныне не являются союзниками сирийских властей.
Фото: hromadskeradio.org
Джаафари назвал решение Совбеза ООН "позорным", сообщает "Общественное радио".
Ранее Россия распространила проект резолюции, в котором осуждает действия США, Великобритании и Франции против Сирии и требует "немедленно прекратить агрессию в отношении Сирии, а также воздержаться от дальнейшего использования силы в нарушение Устава ООН и международного права".
Совет Безопасности ООН отклонил российский проект резолюции. "За" российский документ проголосовали (кроме России) Боливия и Китай. Казахстан, Перу, Экваториальная Гвинея и Эфиопия решили воздержаться. Остальные восемь членов СБ, в частности Франция, США и Великобритания высказались "против".
Напомним, в ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания вместе начали военные удары в Сирии в ответ на информацию о применении президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.
В результате авиаударов у Хомса (Сирия) трое гражданских лиц получили ранения. По данным Минобороны Великобритании, при ударе также были применены 4 боевых реактивных самолета Tornado. Франция заявила, что использовала ракеты, выпущенные с истребителя Rafale.
С поддержкой действий США и союзников уже выступили в НАТО, ЕС, Чехия, Турция, а также Украина.
В то же время Дамаск назвал удары грубым нарушением международного права. С решительным осуждением выступила также Беларусь. В свою очередь Россия заявила, что созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН.
Президент США Дональд Трамп назвал удара по Сирии "выполненной миссией".
Поделитесь статьей с друзьями