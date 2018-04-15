Представитель Instagram заявил о том, что в соцсети появится возможность скачивать все, что публиковал пользователь на своей странице. Об этом пишет со ссылкой на .

Для этого разработчики создают специальный инструмент, который станет доступным в скором времени.

Инструмент, предназначенный для сохранения личных данных, должен быть у сервиса обязательно. Это требование обозначено в европейском законодательстве о защите и переносимости информации в интернете. Он вступит в силу с 25 мая текущего года.

В настоящее время неизвестно, как именно будет работать новый инструмент, и какие данные можно будет получить после скачивания.

Предполагается, что это будут не только снимки, но также личные сообщения, список друзей и другая информация.

Ранее сообщалось, что пользователей Сети озадачил .

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