|В Instagram станет возможным скачивание личных данных
|15.04.2018 01:19
|
Представитель Instagram заявил о том, что в соцсети появится возможность скачивать все, что публиковал пользователь на своей странице. Об этом пишет со ссылкой на .
Для этого разработчики создают специальный инструмент, который станет доступным в скором времени.
Инструмент, предназначенный для сохранения личных данных, должен быть у сервиса обязательно. Это требование обозначено в европейском законодательстве о защите и переносимости информации в интернете. Он вступит в силу с 25 мая текущего года.
В настоящее время неизвестно, как именно будет работать новый инструмент, и какие данные можно будет получить после скачивания.
Предполагается, что это будут не только снимки, но также личные сообщения, список друзей и другая информация.
Ранее сообщалось, что пользователей Сети озадачил .