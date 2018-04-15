"За" проголосовали Россия, Боливия и Китай

"Результаты голосования следующие: три голоса "за", восемь голосов" против", четверо воздержались. Проект резолюции не принимается из-за того, что не было получено надлежащее количество голосов", - цитирует постпреда Перу при ООН и голову СБ ООН в апреле Густаво Месса -Куадра агентство Interfax.

За российский документ проголосовали, кроме России, Боливия и Китай. Казахстан, Перу, Экваториальная Гвинея и Эфиопия решили воздержаться. Остальные восемь членов СБ, в частности Франция, США и Великобритания высказались "против".

Для принятия проекта резолюции необходимо девять голосов.

Россия распространила проект резолюции Совета Безопасности ООН в субботу, 14 апреля. Документ "осуждает агрессию против Сирии со стороны США и их союзников в нарушении международного права и устава ООН".

Авторы проекта "требуют, чтобы США и их союзники немедленно и немедленно прекратили агрессию против Сирии", а также призывают "отказаться от дальнейшего использования силы".

Кроме того, согласно документу, нужно предоставить все необходимые условия для завершения расследования миссии Организации по запрещению химического оружия в Сирии.