|Совбез ООН отклонил российскую резолюцию по Сирии
|15.04.2018 01:25
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"За" проголосовали Россия, Боливия и КитайСовет Безопасности ООН отклонил российский проект резолюции, осуждающей ракетный удар по Сирии и требует прекратить агрессию в отношении арабской страны.
Фото: reuters.com
"Результаты голосования следующие: три голоса "за", восемь голосов" против", четверо воздержались. Проект резолюции не принимается из-за того, что не было получено надлежащее количество голосов", - цитирует постпреда Перу при ООН и голову СБ ООН в апреле Густаво Месса -Куадра агентство Interfax.
За российский документ проголосовали, кроме России, Боливия и Китай. Казахстан, Перу, Экваториальная Гвинея и Эфиопия решили воздержаться. Остальные восемь членов СБ, в частности Франция, США и Великобритания высказались "против".
Для принятия проекта резолюции необходимо девять голосов.
Россия распространила проект резолюции Совета Безопасности ООН в субботу, 14 апреля. Документ "осуждает агрессию против Сирии со стороны США и их союзников в нарушении международного права и устава ООН".
Авторы проекта "требуют, чтобы США и их союзники немедленно и немедленно прекратили агрессию против Сирии", а также призывают "отказаться от дальнейшего использования силы".
Кроме того, согласно документу, нужно предоставить все необходимые условия для завершения расследования миссии Организации по запрещению химического оружия в Сирии.
Напомним, в ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания вместе начали военные удары в Сирии в ответ на информацию о применении президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.
В результате авиаударов у Хомса (Сирия) трое гражданских лиц получили ранения. По данным Минобороны Великобритании, при ударе также были применены 4 боевых реактивных самолета Tornado. Франция заявила, что использовала ракеты, выпущенные с истребителя Rafale.
С поддержкой действий США и союзников уже выступили в НАТО, ЕС, Чехия, Турция, а также Украина.
В то же время Дамаск назвал удары грубым нарушением международного права. С решительным осуждением выступила также Беларусь. В свою очередь Россия заявила, что созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН.
Президент США Дональд Трамп назвал удара по Сирии "выполненной миссией".
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