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Венедиктов о депутатах Госдумы, внесших законопроект об антисанкциях: Это показывает, что они людоеды
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15.04.2018 01:31
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Более половины американских средств, которые планируют запретить в
России в рамках антисанкций – болеутоляющие средства, отметил
главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. Венедиктов: У
них все будет, у депутатов, даже вопросов нет Фото: ЕРА "Первая
история – это, конечно, как правильно указали, запрет на
лекарства американские. 1019 наименований. 10% фармацевтического
рынка. Из них более половины – ...болеутоляющие. Это первое:
подыхайте в боли, моче и гное, – говорят они. У них все будет,
у депутатов, даже вопросов нет. Зайдите в аптечный киоск в
Государственную думу. Это просто показывает, что они
людоеды", – заявил он.Не менее важным моментом Венедиктов
считает запрет на прием на работу американцев и выдачи им виз."То
есть весь американский народ – там 300 миллионов –
попадает под этот закон. Вот, с одной стороны, 14 наших олигархов и
чиновников, с другой… Это вот просто как маркеры", – отметил
главред "Эха Москвы".6 апреля Вашингтон объявил о санкциях
против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных
чиновников, а также ряда компаний.13 апреля стало известно, что
Госдума РФ подготовила законопроект об ответных санкциях.
Документ, в частности, предусматривает запрет на работу в
нескольких отраслях с компаниями, где более 25% в капитале
принадлежит США, а также других государств, которые поддерживают
санкции. Ограничения касаются атомной отрасли, авиастроительной и
ракетно-двигательной промышленности. Кроме того, предполагается
ввести ряд запретов, в том числе – на ввоз из США и "иных
иностранных государств" сельхозпродукции, сырья и продовольствия,
алкогольной и табачной продукции, лекарств.
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