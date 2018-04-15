Более половины американских средств, которые планируют запретить в России в рамках антисанкций – болеутоляющие средства, отметил главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. Венедиктов: У них все будет, у депутатов, даже вопросов нет Фото: ЕРА "Первая история – это, конечно, как правильно указали, запрет на лекарства американские. 1019 наименований. 10% фармацевтического рынка. Из них более половины – ...болеутоляющие. Это первое: подыхайте в боли, моче и гное, – говорят они. У них все будет, у депутатов, даже вопросов нет. Зайдите в аптечный киоск в Государственную думу. Это просто показывает, что они людоеды", – заявил он.Не менее важным моментом Венедиктов считает запрет на прием на работу американцев и выдачи им виз."То есть весь американский народ – там 300 миллионов – попадает под этот закон. Вот, с одной стороны, 14 наших олигархов и чиновников, с другой… Это вот просто как маркеры", – отметил главред "Эха Москвы".6 апреля Вашингтон объявил о санкциях против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний.13 апреля стало известно, что Госдума РФ подготовила законопроект об ответных санкциях. Документ, в частности, предусматривает запрет на работу в нескольких отраслях с компаниями, где более 25% в капитале принадлежит США, а также других государств, которые поддерживают санкции. Ограничения касаются атомной отрасли, авиастроительной и ракетно-двигательной промышленности. Кроме того, предполагается ввести ряд запретов, в том числе – на ввоз из США и "иных иностранных государств" сельхозпродукции, сырья и продовольствия, алкогольной и табачной продукции, лекарств. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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