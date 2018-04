В Киеве прошел "Марш за науку", - ФОТО Событие глобальной инициативы "March for Science" в столице Украины происходит уже во второй раз В субботу, 14 марта, в тематических костюмах и с плакатами ученые и все желающие прошли маршем по улицам столицы, привлекая внимание к важности популяризации науки. Фото: ukrinform.ua Об этом сообщает "Общественное". Основной лозунг марша - "Who you gonna call?" или "Кого будем звать?", когда человечеству грозит катастрофа. Также участники марша выкрикивали "Логика", "Прививка", "ГМО", "Наука без препятствий" и "Науку не остановить". "В мире науки сегодня низкое и базовое финансирование, следовательно мы вышли, чтобы популяризировать науку, напомнить чиновникам о важности и необходимости науки. Мы призываем всех активных украинский приобщиться к маршу", - рассказывает организатор акции, физик Роман Фомова. Глобальная инициатива "March for Science" призвана обратить внимание правительств, общественных деятелей и лидеров мнений на необходимость науки и исследований для человечества. "Украинское общество должно понимать, что в Украине есть ученые, к которым можно обращаться и которые помогут решить вопросы и проблемы. Наша наука должна развиваться и украинцы должны ее поддерживать", - говорит участник марту, ученый-биолог Алексей Болдырев. Люди собрались в парке Шевченко и отправились на Майдан. Фото: hromadske.ua Фото: hromadske.ua Фото: hromadske.ua "Я пришла, чтобы поддержать науку, чтобы через несколько лет стать кандидатом наук в своей области. Ведь, надеюсь, такие марши привлекут внимание общества к науке и она начнет развиваться", - прокомментировала событие участница марша Ирина Купчинский. Во время марша можно было сделать Селфи с учеными. После события произошли научные дискуссии о проектах в различных отраслях. Фото: ukrinform.ua Фото: ukrinform.ua Фото: ukrinform.ua Фото: ukrinform.ua Фото: ukrinform.ua Фото: ukrinform.ua Фото: ukrinform.ua Фото: ukrinform.ua В этом году десятки тысяч ученых, популяризаторов науки и неравнодушных граждан пройдут маршем в сотнях городов мира. В Киеве ученые маршируют уже во второй раз. В прошлом году на событие собрались около ста человек. В День Земли украинские ученые присоединились к всемирному "Марша за науку" - ВИДЕО

