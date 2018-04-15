назвал точечный удар крылатыми ракетами войск международной коалиции по объектах химической инфраструктуры в Сирии вынужденным, но оправданным шагом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Рассматриваем точечный удар международной коалиции против объектов военной химической инфраструктуры режима Асада как вынужденный, но оправданный шаг. Это справедливый ответ на факт совершения жестокого преступления против человечности - химической атаки в Думе 7 апреля, унесшей жизни десятков невинных людей", - отметил Порошенко.

Президент также отметил, что Украина призывает задействовать все возможные механизмы и инструменты , в том числе Совет Безопасности, "для предупреждения подобных преступлений диктаторских режимов в будущем",передает со ссылкой на .

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поблагодарил союзникам - Франции и Великобритании за слаженную работу во время нанесение авиаударов объектах химической инфраструктуры в Сирии.

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