При отравлении Сергея и Юлии Скрипач использовалась вещество BZ, которая была на вооружении США и Великобритании

"По итогам проведенной экспертизы в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоры, касающихся химического оружия второй категории в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия. BZ является нервно-паралитическим отравляющим веществом, временно выводит человека из строя, психо-токсический эффект достигается через 30-60 минут и продолжается до четырех суток", - заявил Лавров на Ассамблее внешней и оборонной политики в субботу, 14 апреля, сообщает Interfax.

"Данная рецептура находилась на вооружении армии США, Великобритании и других стран НАТО, в Советском Союзе и России разработок и накоплений этих химических соединений не осуществлялось", - отметил министр.

По его словам, информация была получена на условиях конфиденциальности и содержит данные, полученные Организацией по запрещению химического оружия из Центра радиологического и химико-биологического анализа в швейцарском шпица.

В образцах также выявлено наличие ядовитого вещества нервно-паралитического действия А234, процитировал Лавров.

"По оценке специалистов, установленная значительная концентрация А234, которая непременно привела бы к летальному исходу", - заявил он.

По словам российского министра, с учетом ее высокой летучести, вопрос о выявлении специалистами центра в городе Шпиц этого ядовитого вещества в исходном состоянии и в чистом виде, в высокой концентрации, "представляется крайне подозрительным, потому что период между отравлением и взятием проб был довольно длительным".

"Клиническая картина (отравление в британском Солсбери Сергея и Юлии Скрипач, - ред.) Больше соответствует применению именно ядовитого вещества BZ", - добавил Лавров.

Российский министр напомнил, что Юлия Скрипач, а также потерпевший полицейский уже выписаны из больницы, а сам Сергей Скрипач, по данным британских официальных лиц, пошел на поправку.

"Ни один из этих факторов и вообще о BZ ничего не упомянуто в итоговом докладе, который эксперты Организации по запрещению химического оружия представили исполнительном совете", - подчеркнул глава МИД РФ.

В связи с этим Россия обращается в ОЗХО с вопросом о несоответствии первичных сведений из лабораторий и итогового доклада.

Напомним, на этой неделе привлечены к расследованию происшествия в Солсбери эксперты ОЗХО сообщили о правильности выводов Великобритании по ядовитого вещества, которая была применена во время нападения на скрипачей.