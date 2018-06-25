|В Украине разоблачили разведчиков России: обнародованы имена
|25.06.2018 13:40
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Стали известны имена российских военнослужащих, которые причастны к созданию разведывательной сети в Одессе.
Данные обнародовал украинский военный журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram со ссылкой на контрразведку, передает со ссылкой на .
Итак, разведдеятельность в Одессе развернули:
- Павел Сергеевич Воронин, кадровый офицер , отправлен из Мурманска в Крым сразу же после аннексии. В "пабликах" называет себя Паша Кирсанов. Ездит на автомобиле Outlander белого цвета.
- Денис Станиславович Бакетов, до аннексии АР Крым начальник 5 отдела Управления военной контрразведки в АР Крым с дислокацией в Севастополе, капитан первого ранга. Перешел на сторону россиян. Звание сохранили, в должности понизили.
- Константин Кнырик, агент на зарплате, de-jure хозяин ФСБшного ресурса News Front.
- Дмитрий Николаевич Майданик, агент , организатор беспорядков в Одессе, прячется в Москве.
- Александр Жигало, подполковник Украины, подписал так называемое "вербовочное соглашение", подготовленное для него Ворониным.
При этом Цаплиенко уточнил, что список может расшириться.