Стали известны имена российских военнослужащих, которые причастны к созданию разведывательной сети в Одессе.

Данные обнародовал украинский военный журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram со ссылкой на контрразведку, передает со ссылкой на .

Итак, разведдеятельность в Одессе развернули:

- Павел Сергеевич Воронин, кадровый офицер , отправлен из Мурманска в Крым сразу же после аннексии. В "пабликах" называет себя Паша Кирсанов. Ездит на автомобиле Outlander белого цвета.

- Денис Станиславович Бакетов, до аннексии АР Крым начальник 5 отдела Управления военной контрразведки в АР Крым с дислокацией в Севастополе, капитан первого ранга. Перешел на сторону россиян. Звание сохранили, в должности понизили.

- Константин Кнырик, агент на зарплате, de-jure хозяин ФСБшного ресурса News Front.

- Дмитрий Николаевич Майданик, агент , организатор беспорядков в Одессе, прячется в Москве.

- Александр Жигало, подполковник Украины, подписал так называемое "вербовочное соглашение", подготовленное для него Ворониным.

При этом Цаплиенко уточнил, что список может расшириться.

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