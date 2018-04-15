Франция, США и Великобритания передали странам-членам Совета Безопасности ООН свой проект резолюции по Сирии, осуждающий применение в ней химического оружия и требующий создания независимого механизма расследования таких инцидентов. Об этом сообщает со ссылкой на AFP.

В резолюции осуждаются “в категорической форме все случаи применения химического оружия в Сирии, особенно атаки в Думе 7 апреля”, сообщает агентство со ссылкой на текст документа.

Он предусматривает создание “независимого механизма для расследования” таких инцидентов, “основанного на принципах объективности и профессионализма”.

Как сообщал Совет безопасности ООН не поддержал проект резолюции, подготовленный Россией, по удара по Сирии со стороны США и их союзников — Великобритании и Франции. Предложенный Россией проект резолюции поддержали Боливия, Китай и Россия.

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