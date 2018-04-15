Украина получит финансовую помощь от Евросоюза в 2019-м году при условии выполнения необходимых условий и разработки проектов для инвестиций.

Об этом рассказал литовский политик, прежний премьер-минист Литвы Андриус Кубилиус,передает со ссылкой на .

Украина по ряду причин не готова к помощи Европы и плану Маршалла. Люди не верят в честность и прозрачность правительства.

- Не будьте столь пессимистичны. Мы со своей стороны видим неплохой прогресс на уровне правительства Украины. Конечно, это занимает время: понять проблемы и найти решение. Скажем, одна из них - проблема "старых денег" (речь о кредитных линиях, открытых для Украины, которые не используются Киевом эффективно - Gazeta.ua). Страна получила обещание от различных финансовых институтов. Есть сумма, которая может быть инвестирована в экономику. Это не то, что дает Валютный Фонд - около 7 млрд. долларов. Украина смогла использовать лишь 1 млрд 6 млн долларов.

О чем это говорит?

- Есть проблема: нет проектов, куда инвестировать. Нет понимания, как это делать. В Литве мы с этой проблемой столкнулись в 2000-х году, когда нам начали поступать европейские деньги. Мы тогда создали специальное агентство.

Как долго вы его создавали?

- Около года. Это занимает время. Поэтому мы говорим, что сейчас украинское правительство должно решить проблему "старых денег". Надо показать, что все идет вперед, деньги используются и реформы продолжаются. Тогда, надеемся, западные столицы могли бы дать обещание Украине выделить деньги для реформ еще до лета. Сейчас мы направляемся на встречу "Большой семерки" (международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, , Францию ​​и Японию. Первая встреча состоялась в ноябре 1975 года во Франции в связи с экономическим кризисом и обострением отношений между , Западной Европой и Японией по экономическим и финансовым вопросам - Gazeta.ua), Международная конференция в Копенгагене по вопросам реформ в Украине запланирована на 27 июня, 20-й саммит Украина-Европейский Союз в июле, чтобы там подтвердили, что если Украина показывает, что уже умеет использовать деньги - где-то через год-полтора появятся новые.

Из-за недоверия к государству есть опасения, что часть денег пойдут не на реформы. Будут ли для этого проекта привлечены европейские эксперты?

- Мы предлагаем агентство, которое есть у нас. Оно смотрит, чтобы проекты были воплощены в жизнь прозрачно, чтобы к созданию такой агентства привлекались международные партнеры. Так сделано с институтом Business Ombudsmen (задача бизнес-омбудсмена - помогать борьбе с коррупцией и повышению инвестиционной привлекательности, а также обеспечить большую прозрачность ведения бизнеса. Работает также в Украине - Gazeta.ua). Оно завоевала авторитет.

В чем Украина и Литва могут быть полезны друг другу?

- Можем помочь в том, где мы прошли через целый ряд реформ. Знаем, с чем сталкивается такая страна, молодая демократия, с какими проблемами и как их можно преодолеть. Для стран старой демократии - Германии, Франции или - некоторые наши проблемы трудно понять. Мы все это проходили - развитие политической, партийной системы и как предотвратить возможности политической коррупции.

Мы стараемся использовать наше членство в Европейском Союзе, чтобы там поддерживать вопрос Украины на высоком уровне.

Уровень коррупции в Литве после обретения независимости был высокий?

- Не было времени для таких крупных олигархов и у нас нет такой крупной промышленности. В Литве есть много запретов относительно того, кто может финансировать политические партии. Когда государство начало давать больше денег и бизнесу запретили финансировать политические партии, сразу почувствовалось, что политическое поле освободилось от таких воздействий.

Для Украины может быть приемлем опыт Литвы с президентом-иностранцем? Бывший президент Литвы Валдас Адамкус, руководивший государством в течение двух сроков, был гражданином .

- Он принес западное ощущения. Пользовался большим авторитетом. С черного ящика мы его не вытащили, потому что до этого хорошо знали. Он сделал свое дело. В Латвии была выбрана Вайра Вике-Фрейберга - канадская латышка. Как бы ваше общество на это отреагировало - трудно спрогнозировать.

Сегодняшняя ситуация Украина уникальна?

- Большинство путей известны. Не хватает того, что имели мы: более понятной позиции Запада. Украина уникальна в том, что ее успех на пути становления успешного европейского государства может сильно повлиять на и развитие России. Думаю, Путин это понимает и делает все, чтобы этого не произошло. В западных столицах этого понимания нет.

Может, неплохо, что Дональд Трамп стал президентом . Когда был , и мы говорили, что там война, надо помочь Украине, нужно оружие, новый план Маршалла. Получали ответ, который нас сначала шокировал: не хотим провоцировать Россию. Мы говорили: вы не понимаете характера Путина. Его провоцирует слабость Запада. Если Запад покажет свою силу, Путин сразу остановится.

План Маршалла для Украины - инициатива украинских, европейских и американских политиков, военных чиновников, прозападных лоббистов, политтехнологов, философов в создании программы реформ для Украины, которые призваны вывести государство из зон иекономичнои сотрудничества стран Азии и Восточной Европы, под лозунгом Плана Маршалла для Европы после второй мировой войны.

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