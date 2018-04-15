|Киевляне возмущены превращением Пейзажной аллеи на стихийную парковку
|15.04.2018 02:26
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Пейзажная улица, что возле Андреевского спуска превратилась в стихийную парковку. Водители оставляют свои автомобили как им заблагорассудится, что создает неудобства для пешеходов, написали в сообществе "Общество Андреевского спуска" на странице в Facebook.
В частности, на самой Пейзажной аллее припарковались несколько десятков авто. Некоторые из них стоят даже на зеленой зоне,передает со ссылкой на .
У водителей-новичков навсегда будут забирать права. Первое удостоверения не возвратят, если водителя лишили права управления.
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