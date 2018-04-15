Певец и карикатурист Юрий Журавель обратился к народным депутатам от "Радикальной партии Олега Ляшко" Игоря Мосийчука и Андрея Лозового с требованием публичных извинений за нарушения авторского права.

Соответствующее видеообращение к радикалов опубликовал на своей странице в Facebook.

Радикалы использовали его работу "Дружеский шарж на Ульяну Супрун" в своей кампании против и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун,передает со ссылкой на .

"Чем вы лучше сепаратистов или за губернатора Хакасии Валентину ли других воров, которые ничего не создают, а только воруют, портят и искажают авторский замысел до вообще противоположного содержания. Я требую удалить вашу гадость и публично извиниться если вы действительно считаете себя ниспровергателя права и закона Украины. Обращаюсь к Комитету Верховной Рады Украины по вопросам регламента и организации работы рассмотреть поступки этих лиц и предоставить им надлежащую оценку", - сказал художник.

Нардепы-"радикалы" начали распространять собственные шаржи с призывами освободить Ульяну Супрун. В них использовали часть шаржа художника Юрия Журавля.

14 марта 2018 Ульяна Супрун заявила, что более года назад обратилась в Национальный антикоррупционного бюро через предложение ей квартиры от помощника народного депутата. По словам Супрун, после заявления она и ее внештатный советник участвовали в следственных действиях, чтобы зафиксировать преступные действия.

6 апреля было обнародовано видео, как Супрун предлагают представители Радикальной партии взятку квартирой в обмен на медицинское оборудование для больницы города Вишневого.

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