Российский комментатор Алексей Андронов считает, что бой должен состояться на нейтральной территории. То есть не в России и не в Украине, поскольку политизация спорта может навредить поединку.

"Пока роскомнадзор воюет с телеграмом (и играет 5 на 3), продолжаются пляски с бубном вокруг боя Усик Гассиев. Никто не хочет поединка в Джидде это такая же глупость, как ЧМ по хоккею в условной Эфиопии.Наши хотят боя в России. Готовы щедро платить. Усику, в общем, пофиг, он нереально уверен в себе". -передает со ссылкой на .

"Но мне кажется, этой встречи не должно быть ни в России, ни в Украине. Нельзя допустить, чтобы потоки политического дерьма испортили классный бокс. Мне кажется, нужно боксировать в Риге или Минске. Или хотя бы в Хельсинки. В хоккейном дворце" , - сказал комментатор.

Поединок Всемирной боксерской суперсерии между Александром Усиком (14-0, 11 КО) и Муратом Гассиевим (26-0, 19 КО) объединит 4 основные чемпионские пояса у одного спортсмена.

Поединок должен был состояться 11 мая. Однако несколько дней назад стало известно о переносе боя на лето.

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