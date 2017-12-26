Українські селебрітіс встигли вже фільм переглянути на закритому допрем'єрному показі, а от звичайному глядачу прийдеться дочекатись лютого, коли в прокат вийдуть "Свінгери" - перша вітчизняна секс-комедія, в якій знялися українські секс-бомби Даша Астаф'єва та Оля Полякова.







"Свінгери" - це українська версія латвійського кінохіта 2016 від продюсерів проекту "Світське життя з Катериною Осадчою". Всіх персонажів стрічки "об'єднує бажання флірту - з партнером на вечорі свінгу або з випадковим знайомим на балконі", - повідомляють творці.



Альфа-самець Ігор нудьгує в компанії своєї дівчини Ілони - гламурної світської левиці, яка більше його самого любить його гроші і хоче стати дизайнером піжам за його рахунок. Тим часом в хрущовку повертається з роботи лікар-пульмонолог Андрій: його армия Ірина в халаті і бігудях вимагає сексу, на який у нього немає ні сил, ні бажання. Десять років рутини в шлюбі вбили будь-яку пристрасть в цій парі. В результаті Ігор та Ірина підбурюють своїх партнерів вдатися до сексуального експерименту - свінгерського вечора. Що буде, якщо ці пари поміняються партнерами?

















ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



культура шоубиз и культура його бажання ірина ігор українські Теги: відео