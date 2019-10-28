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Зеленский назначил нового главу Киевской области
28.10.2019 22:29
Президент Владимир Зеленский назначил новым главой Киевской облгосадминистрации Алексея Чернышева.

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Соответствующий приказ №777/2019 Зеленский подписал в понедельник, 28 октября.

"Назначить Чернышева Алексея Михайловича председателем Киевской областной государственной администрации", - сказано в указе.

Другим указом Зеленский удовлетворил отставку Бно-Айрияна, который пробыл в должности чуть больше 100 дней. Чернышев - харьковский бизнесмен и инвестор.

Напомним, что Луганскую ОГА возглавил Сергей Гайдай вместо пробывшего на этой должности несколько месяцев Виталия Комарницкого.

Также сообщалось, что Зеленский уволил главу СБУ на Полтавщине. Владимир Зеленский уволил с должности Юрия Рахивского. Указа о новом назначении на должность главы СБУ в области пока не издавали.

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