|Зеленский назначил нового главу Киевской области
|28.10.2019 22:29
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Соответствующий приказ №777/2019 Зеленский подписал в понедельник, 28 октября.
"Назначить Чернышева Алексея Михайловича председателем Киевской областной государственной администрации", - сказано в указе.
Другим указом Зеленский удовлетворил отставку Бно-Айрияна, который пробыл в должности чуть больше 100 дней. Чернышев - харьковский бизнесмен и инвестор.
Напомним, что Луганскую ОГА возглавил Сергей Гайдай вместо пробывшего на этой должности несколько месяцев Виталия Комарницкого.
Также сообщалось, что Зеленский уволил главу СБУ на Полтавщине. Владимир Зеленский уволил с должности Юрия Рахивского. Указа о новом назначении на должность главы СБУ в области пока не издавали.
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