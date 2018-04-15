|"Мариуполь" выиграл у "Вереса" и поднялся в топ-5 УПЛ
|15.04.2018 03:08
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В одном из поединков стартового игрового дня 27-го тура Украинской Премьер-лиги ФК “Мариуполь” принимал “Верес” в поединке первой шестерки чемпионата, информирует со ссылкой на сайт приазовцев.
Подопечные Александра Бабича уверенно начали игру и уже на 3-й минуте открыли счет. Вячеслав Чурко великолепным ударом из-за пределов штрафной послал мяч в дальнюю “девятку”.
После забитого гола мариупольцы время продолжали атаковать,
а потом отдали мяч сопернику, перейдя на игру “вторым
номером”. Гости однако в созидании не преуспели,
отметившись двумя дальними неточными ударами Карасюка и серией
“стандартов”. Во второй половине тайма напомнил о себе
Кожанов. Экс-игрок приазовцев сначала здорово пробил
со штрафного (Гальчук перевел мяч на угловой),
а затем после прострела Западные из центра штрафной
ударил мимо ворот.
“Верес” — неудобный для нас соперник. За последние три года “Мариуполь” ни разу не выигрывал у этой команды. Сегодня нам наконец удалось победить. После быстро забитого мяча мы где-то отдали инициативу сопернику. Наверное, груз ответственности давил на ребят. Однако “Верес” хотя и контролировал мяч, но игру контролировали мы. Мы знали, что у нас еще будут моменты. Мы понимали, что будет много вертикальных и фланговых передач от “Вереса”. И в этих ситуациях нам надо было отрабатывать в обороне и искать свой шанс в атаке. Забили второй мяч, могли еще забивать и спокойно доводить игру до конца“, — сказал учитель победителей Бабич.
Заметим, что “Мариуполь” одержал уверенную победу над принципиальным соперником и поднялся на пятую место в таблице — 36 очков против 33 у “Вереса”.
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