Сирийское государственное информационное агентство SANA заявило, что уничтожен Научно-исследовательский институт фармацевтической и химической промышленности в Дамаске, передает

Журналисты уверяют, что уничтожено здание и инфраструктуру учреждения, которая специализировалась на разработке лекарств от онкологии.

Также СМИ обнародовали фото разрушенного ударами института в Дамаске.

Журналисты сообщают, что институт якобы специализировался на разработке лекарств от онкологии, которые “на фоне экономических мер против Сирии стали дефицитными”. А также они утверждают, что лаборатории института прежде использовались Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) как центры для сбора образцов и проведения их работ.

В качестве доказательства того, что ОЗХО известно о том, что данное здание не связано с разработкой химического оружия — агентство приводит документы, которые не вспоминают данный объект как военный.

Как сообщал по меньшей мере 20 человек погибли в результате взрыва в сирийском Алеппо.

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