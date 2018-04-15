|Сирийские государственные СМИ утверждают, что западные союзники "уничтожили медицинский научный институт"
|15.04.2018 03:16
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Сирийское государственное информационное агентство SANA заявило, что уничтожен Научно-исследовательский институт фармацевтической и химической промышленности в Дамаске, передает
Журналисты уверяют, что уничтожено здание и инфраструктуру учреждения, которая специализировалась на разработке лекарств от онкологии.
Также СМИ обнародовали фото разрушенного ударами института в Дамаске.
Журналисты сообщают, что институт якобы специализировался на разработке лекарств от онкологии, которые “на фоне экономических мер против Сирии стали дефицитными”. А также они утверждают, что лаборатории института прежде использовались Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) как центры для сбора образцов и проведения их работ.
В качестве доказательства того, что ОЗХО известно о том, что данное здание не связано с разработкой химического оружия — агентство приводит документы, которые не вспоминают данный объект как военный.
Как сообщал по меньшей мере 20 человек погибли в результате взрыва в сирийском Алеппо.
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