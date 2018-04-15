сообщила, что Турция не готова к ступу в Европейский Союз.

Отчет о ситуации в стране опубликовали во вторник, 10 апреля,передает со ссылкой на .

Европейская комиссия сообщила, что Турция совершила "шаг назад" в области верховенства закона, свободы слова и независимости судебной системы.

"Турция сделала большие шаги в направлении от ЕС", - отметили в отчете.

Для исправления ситуации Турции в первую очередь нужно ликвидировать чрезвычайное положение, которое ввели в 2016 году во время попытки государственного переворота. Также в стране должны покончить с ослаблением эффективного разделения властей в политической системе, именно к этому Турцию призвала .

Единственный позитив, который увидела комиссия в стране - это продвинутая рыночная экономика. Также отметили то, что Турция приняла к себе более чем 4 млн беженцев.

Анкара обсудит с целесообразность использования авиабазы ​​Инджирлик в случае начала военных операций в Сирии. Для обсуждений этого вопросов в Турции состоится встреча с генеральным секретарем .

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