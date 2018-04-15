Олигарх продолжает быть самым богатым человеком в Украине. По сравнению с прошлым годом его состояние увеличилось на треть и составило $3,1 млрд. Вместе с тем президент обеднел на $47 млн.

Об этом свидетельствует рейтинг журнала "Фокус"

Владелец группы SCM, является мощным игроком в отраслях металлургии, ТЭК, финансов, нефтегазового сектора и медиарынка, пишет издание.

На второй и третьей позиции - совладельцы группы "Приват" ($1,6 млрд) и ($1,5 млрд),передает со ссылкой на .

Четвертый - хозяин группы ($1,4 млрд).

Замыкает пятерку хозяин группы Ferrexpo с состоянием в $1 млрд, поднявшийся в рейтинге.

Президент спустился на одну ступеньку вниз и занимает 11 место. Состояние владельца Roshen, Укрпроминвест-Агро уменьшились с $589 до 542 млн.

Суммарное состояние сотни богатейших украинцев за прошлый год выросло почти на $2 млрд. Общий же капитал сотни самых богатых людей страны составил $27 мллрд.

К примеру, суммарный капитал 100 богатейших людей Чехии - $15 млрд, Нидерландов, страны куда более богатой, чем Украина $16 млрд, такой же суммой владеют 100 богатейших жителей Швеции.

На пресс-конференции президент заявлял журналистам: "Я не хочу сейчас обсуждать свою жизнь, но поверьте мне, оно не сахар".

Президент владеет более 100 компаниями в Украине, России, Польше, Испании, на Кипре, в Венгрии, Литве и КНР, Британских Виргинских островах и в Нидерландах. Среди его активов - кондитерская корпорация "Рошен".

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