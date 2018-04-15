Пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт заявила на брифинге 14 апреля, что активность российских интернет-троллей за последние 24 часа выросла на 2000%. Об этом сообщает со ссылкой на телеканал CNN.

В Пентагоне отметили, что это связано с ударом США и союзников по Сирии.

“Российская кампания по дезинформации уже началась. За последние 24 часа активность российских троллей увеличились на 2000%, следовательно мы будем держать вас в курсе событий”, — сказала Уайт.

Как сообщал сирийские государственные СМИ утверждают, что западные союзники “уничтожили медицинский научный институт”.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира