|Пентагон: активность российских троллей в сутки выросла на 2000%
|15.04.2018 03:39
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Пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт заявила на брифинге 14 апреля, что активность российских интернет-троллей за последние 24 часа выросла на 2000%. Об этом сообщает со ссылкой на телеканал CNN.
В Пентагоне отметили, что это связано с ударом США и союзников по Сирии.
“Российская кампания по дезинформации уже началась. За последние 24 часа активность российских троллей увеличились на 2000%, следовательно мы будем держать вас в курсе событий”, — сказала Уайт.
Как сообщал сирийские государственные СМИ утверждают, что западные союзники “уничтожили медицинский научный институт”.
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