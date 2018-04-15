руководитель КНДР Ким Чен Ын выступил за укрепление отношений с Китаем и пообещал вывести их на новую стадию развития. Об этом сообщает со ссылкой на северокорейское агентство ЦТАК.

Об этом он заявил в ходе встречи, состоявшейся в Пхеньяне с председателем Отдела международного сотрудничества Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ОМС ЦК КПК) Сун Тао.

“Верховный руководитель заявил, что он будет решительно продвигать и развивать традиционно дружественные отношения КНДР с Китаем и выведет их на новую стадию развития”, — говорится в сообщении.

Сун Тао прибыл в КНДР для участия в мероприятиях по случаю 106-летия со дня рождения Ким Ир Сена (1912-1994), которое отмечается 15 апреля.

Как сообщал Сеул рассчитывает на международную поддержку процесса денуклеаризации Кореи.

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