В социальной сети Twitter насчитали около 41 тыс. gользователей, которые распространяют пророссийскую и антиукраинскую пропаганду.

Ппротистоять "им 39 тыс. gользователей, которые распространяют проукраинский и антироссийский контент, говорится в исследовании американского аналитического центра RAND.

Аналитики изучали русскоязычный контент в соцсетях и угрозу распространения пропаганды на территории Эстонии, Латвии, Литвы, Украины, Молдовы и Беларуси,передает со ссылкой на .

Цель в ближнем зарубежье отличается от цели в более отдаленных странах: в странах Балтии и в Украине использует русских и русскоязычное население, убивая клинья между ними и правительством этих стран, и ЕС, отмечают аналитики.

Для подрыва государства в Украине, странах Балтии и других соседних странах Россия использует финансируемую государством телевизионную сеть, различные информационные веб-сайты и ряд местных организаций. В более отдаленных странах Россия пытается достичь политического паралича, создавая информационный беспорядок, будоража страхи и снижая доверие к западным и демократических институтов.

"Кроме использования многоязычной телевизионной сети, финансируемая государством, различных новостных сайтов, поддерживающих Кремль и работают через сеть поддерживаемых Россией организаций" гражданского общества ", применяет кампанию в соцсетях: твиты с новостями, не связанные с сообщениями комментарии, учетные записи троллей и ботов в соцсетях, поддельные хэш-теги и кампании в Twitter", - отмечают аналитики.

Отсутствие мощных русскоязычных каналов информации, не связанных с Кремлем, ограничивают возможности донести информацию от представителей стран Балтии к русскоязычному населению, не говорит на местных языках.

"Эти проблемы удалось решить Украине, запретила российское телевидение и платформы социальных сетей", - говорится в отчете.

После отмены Конституционным судом Украины языкового "закона - Колесниченко" нардепы взялись за разработку нового документа для регулирования языковой политики. Социологические опросы свидетельствуют, что после Майдана все больше граждан Украины начали идентифицировать себя с украинским языком. Член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины 62-летний считает, что новый закон о языке должен быть радикальный.

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