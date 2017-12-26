Сущность любого явления раскрывается через конечную цель. Какова цель проекта под названием "биткоин"?

Нам говорят о том, что есть некие креативные люди, силами которых были созданы криптовалюты. Многие считают, что их благородной целью было избавление человечества от диктата мировой финансовой системы, чтобы материальные вопросы никогда не вставали между людьми. Другие уверены, что биткоин и прочие были созданы исключительно для упрощения банковских транзакций, снижая затраты и делая их более прозрачными.

Однако всем известно, куда благими намерениями вымощена дорога... Поэтому истинные цели проекта "биткоин" кардинально отличаются от тех, что мы слышим. По мнению профессора Валентина Катасонова, эта криптовалюта создана "в подземельях" Лэнгли, но при этом само ЦРУ не является конечным бенефициаром только проекта.

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