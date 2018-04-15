Применение химического оружия кем-либо, в любом месте и при любых обстоятельствах является грубым нарушением международного права.

Лица, ответственные за такие действия, должны быть привлечены к ответственности, говорится в заявлении Украины,передает со ссылкой на .

"Украина выражает солидарность с , Великобританией и Францией и поддерживает действия союзников в ответ на применение Дамаском химического оружия в м.Дума, которое привело к многочисленным жертвам между мирного населения", - отметили в ведомстве.

Дипломаты отметили, что внимание на себя обращает "целенаправленная поддержка преступлений Дамаска со стороны кремлевского режима, который своими действиями, в том числе в СБ , последовательно делает невозможным решение конфликта в Сирии в соответствии с уставом ".

По данным Conflict Intelligence Team, антиасадовская коалиция нанесла несколько ударов по объектам в подконтрольных Дамаске районах Сирии. Под удар ракет и бомб попал военный аэродром в Меззе и комплексы сирийского Научно-исследовательского центра в Барзах и Джамрайе под Дамаском.

Также атаке подверглась база хранения химического оружия в районе населенного пункта Масьяф в провинции Хама. Как минимум по двум последним объектов ранее наносили удары ВВС Израиля.

В ночь на 14 апреля по Сирии выпустили 100 крылатых ракет. По меньшей мере трое мирных жителей пострадали в результате попадания ракеты и их союзников по составу военной армии близко от Хомса. Об этом сообщает сирийское государственное информационное агентство SANA.

Самолеты атаковали химические базы, чтобы не допустить атак с применением химического оружия на мирных жителей. Последний раз такая нападение состоялась 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте (пригород Дамаска). Погибли по меньшей мере 85 человек.

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