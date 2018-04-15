|"Справедливое наказание" - в Украине прокомментировали ракетный удар по Сирии
|15.04.2018 04:45
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Секретарь Украины назвал "адекватной реакцией" ракетные удары коалиции во главе с по военным базам власти Сирии.
Об этом он пишет в своем Facebook.
"Американские военные и их союзники, нанесли точечные удары по сирийским военным объектам, продемонстрировали свою профессиональную и адекватную реакцию на использование химического оружия режимом Асада", - убежден секретарь .
"Агрессивные заявления и предупреждения Кремля, благодаря военной помощи которого продолжает существовать сирийский режим, не смогли остановить справедливого наказания", - добавил .
Дональд Трамп отдал приказ Вооруженным силам нанести точные удары по объектам, которые производят химическое оружие в Сирии. Трамп добавил, что это решение согласовано с Францией и Британией. СМИ также сообщают, что после заявления Трампа в сирийском Дамаске прогремели взрывы,передает со ссылкой на .
7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте (пригород Дамаска) погибли по меньшей мере 85 человек.