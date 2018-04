Компания Digital Globe вместе с The Washington Post представила спутниковые снимки, на которых показано, как выглядели объекты в Сирии до и после военной операции. Об этом сообщает со ссылкой на The Washington Post. В субботу Пентагон начал предоставлять первые детали проведенной накануне военной операции вместе с Францией и Великобританией на территории Сирии. Ракеты коалиции попали в Центр исследований и разработок в Барзахе, за пределами Дамаска. По предварительной оценке — выпустив в указанную цель 76 ракет и “надолго выведя из строя сирийскую возможность к восстановлению создания химического оружия”. Вторая и третья цель была расположена неподалеку от города Хомс, а именно химический комплекс Химса Шиншар. Как сообщили американские военные он был “уничтожен полностью”. “Мы развернули 105 единиц оружия, которые будут оказывать влияние на развитие и использование химического оружия сирийцами”, — сказал генерал-лейтенант морской пехоты Кеннет Ф. Маккензи, руководитель Объединенного штаба на пресс-конференции в субботу утром. Он назвал объекты “основными составляющими инфраструктуры химической войны режима”. Менее известно об объекте, который был атакован за пределами Хомса. Военные США описали его как комплекс химического оружия Химса Шиншара. В 1980-х годах The New York Times сообщал историю о воздушной базе за пределами Хомса, известную под названием Шиншар, где Советский Союз установил зенитные ракеты, направленные в первую очередь на борьбу с атаками Израиля. Как сообщал Франция, США и Великобритания распространили свой проект резолюции Совбеза ООН по Сирии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



видео видео сводки как за пределами оружия химического унн Теги: новости мира