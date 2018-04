ТОП-10 ярких фильмов Милоша Формана По теме: В , в возрасте 86 лет скончался режиссер, двукратный обладатель премии Милош Форман. Этот человек сделал большой вклад в историю кино. Форман получил известность во время чехословацкой Новой волны, однако впоследствии начал творить в в стиле "Нового Голливуда" 70-х. Он снимал как остросюжетные драмы, так и черные комедии,передает со ссылкой на . Безусловно все труды Милош Формана заслуживают внимания, далее представлена ​​подборка из 10 ярких фильмов режиссера от 2queens. 10. Призраки Гойи / GOYA'S GHOSTS (2007) Сюжет фильма разворачивается во времена правления Карла IV, придворным живописцем которого был знаменитый испанский портретист Франсиско Гойя. На заре наполеоновских войн святая инквизиция активизируется в Испании. Картина представляет собой своеобразный исторический эпос глазами Гойя. В фильме показана история юной Инес, которую портретист изобразил на одной из своей картин. Девушку обвинили в ереси и бросили в тюрьму, Франциско де Гойи решил освободить ее. Он попросил помощи у своего друга священника, но у того свои планы на девушку. События в фильме быстро меняются, меняя заодно и судьбу героев. Роль юной Инес викинала Натали Портман, которую лично пригласил Милош Форман заметив её сходство с портретами де Гойя. 9. ВАЛЬМОН / VALMON (1989) "Вальмон" - одна из экранизаций романа Шодерло де Лакло "Опасные связи" . События разворачиваются в в ХVII веке, во время, когда интриги были любимым развлечением аристократии. В фильме изображена история Маркиза де Мертей (Аннетт Бенинг), которая планирует отомстить своему любовнику за измену. Для этого она просит своего старого друга виконта де Вальмона соблазнить избранницу ее любовника. Однако тот хочет завоевать любовь другой женщины - мадам де Турвель, которая верна своему мужу. Тогда в маркизы рождается новая забава: если Вальмон сможет соблазнить мадам, тогда де Мертей сама отдастся ему, а если нет - виконт должен будет отправиться в монастырь. 8. НАРОЛ ПРОТИВ ЛАРРИ ФЛИНТА / THE PEOPLE VS. LARRY FLYNT (1996) История о американском издателе Ларри Флинта, который в 79-том году сделал настоящую революцию в сфере медиаиндустрии. Он выпустил порнографический журнал "Hustler". И в этот момент общество делиться на тех, кто за и кто против скандального издателя. Сторонники морали начинают бросать оскорбления и обвиняют в развращении общества. Начинается ряд скандальных судебных процессов, в которых Ларри Флинт пытается отстоять свою позицию, основываясь на Первой Поправки Конституции, защищающей, в том числе, и свободу слова. Замечательный байоптик о том, как порно-издатель стал защитником свободы слова для всей нации. 7. ОТРЫВ / TAKING OFF (1971) Фильм о типичном подростке Дженни Тинн, которая ни в чем не видит смысла и решает убежать из дома. Девушка бродила по улицам Нью-Йорка, пока ее родители отчаянно пытались отыскать пропавшую дочь. Целью Милоша Формана было показать полное различие между двумя поколениями. Ведь, несмотря на то, что сюжет сфокусирован вокруг Дженни, ее родители в поисках пропавшего ребенка, знакомятся с такими же родителями, которые потеряли детей, и находят совершенно новый стиль жизни, который помогаем им встряхнуть серые будни. 6. ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ / MAN ON THE MOON (1999) История жизни и начала карьеры самого инновационного, эксцентричного и загадочного американского комика Энди Кауфмана. Он умел розвесилы аудиторию, применяя различные методы. В фильме показеаны все трудности через которые актер прошел на пути к славе. Это не обыкновенный байоптик о жизни знаменитости, ведь самого Кауфмана далеко нельзя было назвать обычным человеком 5. ВОЛОСЫ / HAIR (1979) Картина о простом парне Кладе из провинции, который приехал в Нью-Йорк и влюбился в богатую девушку Шейлу. Парень имеет только одну ночь, чтобы покорить сердце девушка. И в этом ему помогают новые друзья - беззаботные хиппи, которые как раз празднуют наступление эры Водолея. Однако все это веселье проходит на фоне Вьетнамской войны, на которую вскоре предстоит отправиться Клоду. История, которая началась довольно забавно и весело, закончилась совершенно неожиданно. 4. БАЛ ПОЖАРНЫХ / THE FIREMEN'S BALL (1968) Этот фильм стал причиной эмиграции Милоша Фромана из Чехословакии. Фильм является чистого рода иронией на систему, которую Форман явно не признавал. Герои фильма - команда пожарных, которые собрались на ежегодный бал, посвященный 86-летию их бывшего председателя. Впереди гостей ждут поздравления, лотерея и конкурс красоты. Но праздник начинает идти совсем не так, как планировалось, к тому же еще и произошел пожар в городе. 3. ЛЮБОВНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ БЛОНДИНКИ / LASKY JEDNE PLAVOVLASKY (1966) Фильм о молодом музыканте Милда из Праги. На провинциальных танцах в рабочем городке, где мужчины в "дефиците", юноша знакомится с Андул. Одну ночь они проводят вместе в комнате общежития, после чего Милда возвращается в Прагу. Но каково было его удивление, когда Андул приехала познакомиться с его родителями. Как выяснилось, для девушки это была не мимолетная встреча, а первый шаг к началу будущей семейной жизни. Фильм настолько насыщен, что иногда сложно отличить, смотрите вы комедию с элементами грусти, или социальную драму, которая граничит с фарсом. 2. АМАДЕЙ / AMADEUS (1984) История жизни и творчества Вольфганга Амадея Моцарта, которая изображается со слов его самого популярного недоброжелателя Антонио Сальери. Впервые с юным гением Сальери познакомился при дворе императора Иосифа II, где успешно служил придворным композитором. Но увидев разрешительного и хвастливого мальчишку, Сальери приходит в недоумение, как Бог мог отдать большой талант такому человеку. История жизни и творчества Вольфганга Амадея Моцарта, которая изображается со слов его самого популярного недоброжелателя Антонио Сальери. Впервые с юным гением Сальери познакомился при дворе императора Иосифа II, где успешно служил придворным композитором. Но увидев разрешительного и хвастливого мальчишку, Сальери приходит в недоумение, как Бог мог отдать большой талант такому человеку. И с первых же минут в душе композитора зарождается желание отомстить Моцарту. Картина получила 8 премий , 4 премии BAFTA, 4 премии "Золотой Глобус" и другие награды. 1. ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ / ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST (1975) Экранизация одноименного романа Кен Кинзи, который обнаружил нежелание смотреть фильм. Однако это не помешало Милоша Формана получить за свою картину 5 премий . В фильме изображена история Рэндл Макмёрфи который решил спастись от тюремного заключения в психиатрической клинике. Его противостояние с сестрой Милдред Рэтчед продемонстрировало борьбу молодежи за новые жизненные ценности и свободы.











