Украинский экс-полузащитник “Днепра” Евгений Шахов результативно провел встречу чемпионата Греции в составе “ПАОКа”, информирует со ссылкой на ФФУ.

Шахов вышел в стартовом составе своего “ПАОК” на очередной матч чемпионата Греции, его команда проводила дома против “Паниониоса”.

Уже на 2-й минуте встречи хавбек открыл счет, удачно воспользовавшись скидкой партнера. “ПАОК” спокойно довел поединок до своей победы — 3:1 и как минимум до завтрашнего вечера возглавил турнирную таблицу чемпионата (58 очков).

Добавим, что в этом сезоне Евгений провел в составе “ПАОК” 27 матчей, в которых забил семь мячей и отдал две результативные передачи.

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