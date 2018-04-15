Сетью распространяется видео лучших друзей, которые научились слаженно "обворовывать" холодильник.

Героями ролика стали мальчик Маверик и пес Лерой. Однажды, родители мальчика заметили, что их пес помогает сыну "воровать" сладости из холодильника и решили зафиксировать это. На видео можно увидеть, как маленький Маверик становится на спину собаки, чтобы дотянуться до полки холодильника. А пес и не против, он всегда готов помочь, пока недостаточно высокому но уже сообразительному мальчику,передает со ссылкой на .

Слон с таиландской провинции Чачонґсао устроил затор, остановив 14 транспортных средств на 2 часа в воскресенье 18 февраля. Животное проверяли хоботом грузовики, чтобы найти недавно срезанный сахарный тростник.

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