|Суд наложил арест на незадекларированный $1 млн экс-замглавы Администрации Президента Чмыря
|26.12.2017 23:25
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https://www.facebook.com/lysenko.andrii/posts/1975228742726156
7 июля 2017 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что следователи ГПУ обнаружили у дочери Чмыря 14 киевских квартир и средства, не отраженные в электронной декларации. Во время обысков двух банковских ячеек Чмыря вместо задекларированных им $572 тыс. нашли $1 млн 180 тыс.Должность заместителя главы Администрации Президента Украины по гуманитарным вопросам Чмырь занимал с 16 декабря 2013 года по 26 февраля 2014 года. Чмырь возглавлял Сумскую облгосадминистрацию с 2010-го по 2013 год, а с 2015 года является депутатом Сумского областного совета.
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