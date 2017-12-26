В Генпрокуратуре сообщили, что на средства, обнаруженные у экс-заместителя администрации президента Виктора Януковича Юрия Чмыря, не были уплачены налоги в госбюджет. Чмырю не вернули обнаруженные у него при обыске средства Фото: Чмирь Юрій Павлович / Facebook Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.Лысенко отметил, что обнаруженные у бывшего чиновника более $1 млн., вероятно, получены из неофициальных источников и с них не были уплачены налоги в государственный бюджет. https://www.facebook.com/lysenko.andrii/posts/1975228742726156 7 июля 2017 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что следователи ГПУ обнаружили у дочери Чмыря 14 киевских квартир и средства, не отраженные в электронной декларации. Во время обысков двух банковских ячеек Чмыря вместо задекларированных им $572 тыс. нашли $1 млн 180 тыс.Должность заместителя главы Администрации Президента Украины по гуманитарным вопросам Чмырь занимал с 16 декабря 2013 года по 26 февраля 2014 года. Чмырь возглавлял Сумскую облгосадминистрацию с 2010-го по 2013 год, а с 2015 года является депутатом Сумского областного совета. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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