ХК “Вегас Голден Найтс” продолжил успешное выступление в первом сезоне своего существования, выиграв дома второй поединок стартового раунда плей-офф Кубка Стэнли против “Лос-Анджелес Кингс”, информирует со ссылкой на сайт НХЛ.

Алекс Так открыл цифры на табло в первом периоде, однако гости из Лос-Анджелеса отыгрались в следующем игровом отрезке благодаря шайбе едва. Героем баталии стал представитель “Голден Найт” Эрик Хаула, забросивший шайбу на 16-й минуте второго овертайма — 2:1.

Таким образом, “Вегас” повел в серии до четырех побед со счетом 2:0. Согласно статистике, команды, которые ведут в серии до четырех побед со счетом 2:0, выигрывают общее противостояние в 86,4 процента случаев (312-49).

Кроме того, “Голден Найтс” стали пятой командой НХЛ, которая сумела выиграть первые два кубковых матча в своей истории вслед за “Анахайм Дакс”, “Флорида Пентерз”, “Питтсбург Пингвинз” и “Кингз”.

Примечательно, что “Лос-Анджелес” впервые с 2014 года проиграл два кубковых матча подряд. В том году команда потерпела три поражения от “Сан-Хосе Шаркс” в первом раунде.

Добавим, что третий матч команд пройдет в Лос-Анджелесе ночью 16 апреля.

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