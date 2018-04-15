Расторжение Договора о дружбе с Россией не повлияет на урегулированные другими договорами вопросы, в частности в отношении границ. Об этом сообщила , заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль и советник министра иностранных дел Украины Тарас Качка, передает со ссылкой на .

По словам представителей МИДа, в вопросах границ Договор о дружбе - лишь один из элементов. Преамбула документа о дружбе ссылается на Договор между Украинской ССР и РСФСР от 19 ноября 1990 года, в котором стороны определили свои границы и который позже был подтвержден Дагомысским соглашением между Украиной и Российской Федерацией о дальнейшем развитии межгосударственных отношений.

"Позднее положения Договора о дружбе в части уважения суверенитета и территориальной целостности были упомянуты в преамбуле к Договору между Украиной и Российской Федерацией об украино-российской государственной границе от 28 января 2003 года. Ни одно положение Договора о границе не делает его зависимым от действия Договора о дружбе", - отметили в мИД.

Соответственно, Россия теряет возможность ссылаться на какие-либо давно утратившие актуальность факты для обоснования своих требований касаемо границ.

"Все домыслы о возвращении к каким-то давним границам, принадлежности Крыма или Тамани - безосновательны", - подчеркнули в .

Напомним, ранее президент Украины сообщил, что термин "российская агрессия" в международных документах является основанием для приостановления отдельных статей Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной ("Большого договора").

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