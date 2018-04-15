Государственный телеканал Сирии показал в прямом эфире, вероятно, руины уничтоженного научного центра и следы обстрелов неподалеку Хомса. Об этом сообщает со ссылкой на The Guardian.

Сирийские государственные телеканалы демонстрируют руины, которые скорее только, являются остатками “научного центра” (по заявлению сирийской стороны) неподалеку от Дамаска. Также сирийские телевизионщики показали места обстрелов неподалеку от города Хомс.

Именно эти повреждения, как заявляет официальный Дамаск и является результатом обстрелов, которые провели Соединенные Штаты вместе с Францией и Великобританией.

Как сообщал сирийское государственное информационное агентство SANA заявило, что уничтожен Научно-исследовательский институт фармацевтической и химической промышленности в Дамаске.

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