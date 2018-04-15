В одинокая пенсионерка умерла, потому что никто не смог открыть дверь ее квартиры.

79-летнюю женщина кричала о помощи из своего дома, потому что самостоятельно уже не могла открыть дверь,передает со ссылкой на .

Она все время только звала свою сиделку, которая не оставила контактов никому из соседей.

Жители дома вызвали полицейских. По словам очевидцев, полицейские слышали крики, но не стали открывать дверь. Сказали, что направят помощь на следующий день. Однако никто так и не прибыл.

Тело пенсионерки обнаружила уже сиделка. Произошло это уже на 5-й день после первых ее мольбам о помощи.

Руководитель патрульной полиции заверил, что его подчиненные на вызов приехали, но не слышали криков.

"Двери никто не открывал, ни шума патрульные не слышали. Полномочий открывать двери просто так - нет", - подчеркнул руководитель киевских патрульных Юрий Зозуля.

Информацию, утверждает полицейский, передали участковому, который должен сообщить чрезвычайников. Но так утверждают, к ним не обращались.

Юристы говорят, что зайти в квартиру имели право и полицейские, и соседи, которые слышали крики.

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