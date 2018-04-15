опубликовала отчет с подтверждением применения химического оружия во время атак 7 апреля в городе Дума.

Соответствующий документ обнародовали на сайте Франции.

Отмечается, что в основе отчета лежит технический анализ информации из открытых источников и рассекреченных данных, которые получили французские спецслужбы,передает со ссылкой на .

"Несколько смертоносных химических атак произошли в городе Дума в конце дня субботы, 7 апреля 2018 года, и мы оцениваем с высокой степенью уверенности, что они были выполнены сирийским режимом", - говорится в отчете.

Также в документе есть информация о большом наплыве людей в день атаки, по меньшей мере 100 человек обратились к врачам Восточной Гуты с симптомами поражения химическими веществами.

"В целом десятки людей, не менее 40 человек, согласно нескольким источникам, могли погибнуть от поражения химическим веществом. Сведения, собранные Францией и ее союзниками, образуют достаточный массив доказательств, чтобы определить вину сирийского режима в химических атаках 7 апреля", - отмечается в отчете.

Россия заявила о намерении созвать экстренное заседание Совета Безопасности через авиаудары и других союзников коалиции оппозиционных до Асада сил по объектам в Сирии. Также резко осудила действия "группы западных стран".

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