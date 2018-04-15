Руководство британских спецслужб готовит ответ на возможную атаку со стороны российских хакеров с публикацией компромата на министров, депутатов и высокопоставленных лиц Соединенного королевства. Об этом сообщает со ссылкой на издание The Sunday Times.

Как сообщает газета, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй получила от спецслужб информацию о том, что Кремль при помощи хакеров готовит компромат на членов ее правительства. Публикация дискредитирующей информации, по данным издания, станет ответом Москвы на участие Лондона в ракетной атаке против Сирии.

Sunday Times сообщает, что Великобритания готовит “пропорциональный кибер-контрудар”. Этим занимаются правительственное агентство GCHQ и Министерство обороны страны. Утверждается, что цели в России уже определены.

Также источник Sunday Times на Даунинг Стрит заявил о том, что правительство готовит меры против ближайшего окружения президента России Владимира Путина, у которых есть тайные вклады в Великобритании. “Финансовые меры против российских олигархов будут приняты в скором времени”, — сказал он.

Как сообщал США намерены ввести новые санкции против России в связи с ситуацией в Сирии. Такая формулировка содержится в материалах для прессы, которые в субботу вечером подготовила пресс-служба Белого дома.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира