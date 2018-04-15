|
Зірці "Танців з зірками" Катерині Кухар підсипали під ноги скло
|
15.04.2018 06:35
|
Прима-балерина, суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар
нещодавно отримала звання Заслуженої артистки України і розповіла в
інетрв'ю Каті Осадчій про те, що перемога - далеко не так солодко,
як можна уявляти.
"Розсипали мені скло на прем’єру на сходинці. Мій пильний костюмер,
коли мене вже застібала, я вилітала одразу за нею. Вона мене просто
зупинила, я була у пуантах, вона каже: "Стій, скло". Гримерна на
другому поверсі, для того, щоб зійти на сцену, треба зійти саме
сходинками і на сходинках так добре розсипали скло. Я сама була
шокована", - говорить Кухар у "Світському житті".
"Звичайно, завжди є добрі люди. Я приблизно можу здогадуватись, що
це за добрі люди. Не буду вдаватися у подробиці. Однак тепер, йдучи
сходинками, я дивлюся під ноги і ходжу завжди у
капцях"
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: