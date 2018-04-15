



Прима-балерина, суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар нещодавно отримала звання Заслуженої артистки України і розповіла в інетрв'ю Каті Осадчій про те, що перемога - далеко не так солодко, як можна уявляти.



"Розсипали мені скло на прем’єру на сходинці. Мій пильний костюмер, коли мене вже застібала, я вилітала одразу за нею. Вона мене просто зупинила, я була у пуантах, вона каже: "Стій, скло". Гримерна на другому поверсі, для того, щоб зійти на сцену, треба зійти саме сходинками і на сходинках так добре розсипали скло. Я сама була шокована", - говорить Кухар у "Світському житті".



"Звичайно, завжди є добрі люди. Я приблизно можу здогадуватись, що це за добрі люди. Не буду вдаватися у подробиці. Однак тепер, йдучи сходинками, я дивлюся під ноги і ходжу завжди у капцях"



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



культура шоубиз и культура скло вона мене зійти сходинками Теги: події