Два года назад, 14 апреля 2016-го, проголосовала за кандидатуру Владимира Гройсмана на должность премьер-министра. Он сменил предшественника Арсения Яценюка.

"Позор всем тем, кто не смог за 24 года дать людям возможность жить по-человечески. А то, что вы здесь говорите, - это позор. Я вам покажу, что такое управление государством", - озвучил первое обещание новоизбранный премьер.

На посту главы правительства Гройсман выполнил 245 или 50% своих обещаний. Такую цифру подает портал "Слово и дело". 135 (28%) находятся в процессе. 110 (22%) остались невыполненными, передает со ссылкой на .

Например, запомнились "белочки" от премьера.

Долго крутилась в СМИ перепалка главы правительства с вице-премьером Геннадием Зубко относительно ликвидации пожаров на терриконах 9 сентября 2016 года на часе вопросов к правительству в Верховной Раде.

Журналистам Гройсман рассказывал, как любит свою тещу.

А лидера "" Юлию предлагал сдать России.

И.о. председателя госгеокадастра Олега Цвяха отстранил прямо на заседании Совета регионального развития и пригрозил: "Будете сидеть".

Часто фразы премьер-министра вызывают у граждан улыбки.

При всем этом в експертноме среде ходит мнение, что Владимир Гройсман разыгрывает свою политическую партию. В частности, политолог Дмитрий Разумков считает, что премьер имеет президентские амбиции, но "пока сохраняет командный стиль игры. Это дает ему больше плюсов. Миф, что он на сто процентов - человек Порошенко, канул в лету".

Политолог убежден, что соревнуясь между собой публично, Порошенко и Гройсман "ослабляют позиции друг друга. И если, не дай Бог, Гройсман решит участвовать в президентских выборах, проигрывают обе стороны... Он и сам не выиграет, и Порошенко победить не даст. В таком случае выигрывает . И тогда у Гройсмана тоже возникнут проблемы - премьером он не будет".

Третий президент назвал Гройсмана толковым человеком, "который пытается сделать свою экономическую политику, но пока во многих вещах она не удается". Но считает, что баллотироваться в президенты главе Кабмина еще "рано".

В коалиции также выражают убеждение, что Гройсман - довольно самостоятельный и не будет работать в избирательной кампании президента.

Следующие выборы президента в Украине должны состояться в марте 2019-го, в Верховную Раду - в октябре того же года. Сам Гройсман заявил, что пойдет на парламентские выборы. О президентских амбициях пока молчит.

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