Сутки в АТО: боевики 52 раза обстреляли позиции украинских военных За прошедшие сутки, 14 апреля, зафиксировано 52 обстрела позиций украинских военных на Донбассе, трое военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

В Украине подсчитали количество ветерановВ зоне АТО погиб боевик КарабасВ бывшем аэропорту Луганска оккупанты сосредоточили десятки единиц бронетехники, – штаб АТО

«На Донецком направлении из запрещенной Минскими соглашениями 122 мм артиллерии дважды обстреляны защитники Широкиного, а из минометов калибра 82 мм – Песков и Шахты «Бутовка», – говорится в отчете, информирует svodka.net. Кроме этого, из гранатометов различных систем огонь велся по укреплениям сил АТО в районе Авдеевки, Марьинки, Каменки, Водяного, Лебединского, Талаковки и Шахты «Бутовка», из вооружения БМП – по защитниках Новотроицкого и Водяного.



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