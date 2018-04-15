В центральном матче тура "" обыграло "". Анализируем за счет чего это удалось "киевлянам", передает со ссылкой на .

1. Киевляне начали матч "первым" номером, чего никак не ожидали "горняки". "Киевляне" с первых минут взяли игру под свой контроль. Подопечные Хацкевича высоко прессинговали номинальных хозяев, и не давали им свободно разыгрывать мяч. Прессинг начинался еще на половине поля соперника. Что собственно и привело к забитому мячу. Сразу четверо игроков киевлян активно отбирали мяч у ворот Пятова. Это заставило Хочолаву ошибиться. Высокий прессинг и стремление контролировать игру работало до забитого мяча. А потом уже собственно и не было необходимости.

2. Компактная игра на всех клочках поля. Кроме удара Марлоса в перекладину, в конце первого тайма, стопроцентных моментов у горняков больше не было. Гости очень надежно и компактно действовали в обороне. Да, во втором тайме игра проходила преимущественно на половине поля "динамовцев". Однако когда горняки доходили до последней трети поля у них начинались проблемы. Бурда и Шабанов "съели" Ферейру, который в этом матче просто потерялся. Пиварич на Кедзьора не допускали грубых ошибок на своих флангах. Мало что дали сделать Исмаили, который хотя и прорывал несколько раз фланг, однако адресата для своих передач найти не мог.

3. "" научилось защищаться. Касается это в частности матчей против "горняков". Уже третий матч подряд "" не может удивить ворота "киевлян". Казалось бы, "дончане" каждый тур играют против команд, которые "паркуют автобус". И должны уже научиться взламывать массированную оборону. Однако против "" им это в очредной раз не удалось. Тренерский штаб "бело-синих" похоже досконально разобрал игру соперника и лишил их всех козырей.

4. "" вышел на матч слишком самоуверенным. В предматчевых комментариях игроки и тренер в один голос заявляли, что настраиваются на матч и ожидают тяжелого поединка. "Дончане" вышли на поле уверенными в себе, на подсознательном уровне понимая, что даже в случае поражения останутся лидерами чемпионата. В течение матча складывалось чувство, что "горняки" сейчас добавят и "динамовцам" не поздоровится. Однако этого так и не произошло. Хозяева поля так и не нашли в себе резервов, чтобы вырвать хотя бы ничью.

5. Желание "динамовской" молодые перевесило над индивидуальным мастерством подопечных Фонсеки. Нет никаких сомнений, что индивидуально игроки "Шахтера" сильнее. Однако недостаток или мотивации или тактической гибкости не позволил "горнякам" продемонстрировать свой максимум. Цыганков, , Бурда молодые игроки, с огромным желанием, которое компенсирует недостаток опыта. Именно на молодых воспитанниках строится игра киевлян, которая подкрепляется несколькими качественными, по крайней мере для уровня УПЛ, легионерами. Игроки "" боролись в каждом епизоде до конца. на позиции атакующего хавбека продемонстрировал себя с наилучшей стороны. И вероятно был прав, когда неделю назад заявил, что нынешнее "" большое будущее, и стоит просто немного подождать.

На послематчевой пресс-конференций главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека признал, что "киевляне" в этом матче были сильнее.

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